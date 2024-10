Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Během noci dvakrát za volantem pod vlivem alkoholu

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který byl během jedné noci policisty dvakrát kontrolován při řízení vozidla pod vlivem alkoholu, má již sděleno podezření ze spáchání trestného činu.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v noci z 21. na 22. září letošního roku v Jablonci nad Nisou.

Tehdy si ho totiž všimli policisté z oddělení hlídkové služby, jak řídí vozidlo Škoda Fabia a vyjíždí od benzínové čerpací stanice v ulici Želivského přes kruhový objezd směrem do centra města ulicí Rýnovická, kde ho za pomoci světelného a zařízení zastavili. Od počátku kontroly podezřelý jevil známky požití alkoholu, který byl z něho i cítit. Nebylo tedy ani pro policisty překvapením, když následně provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,67 promile. Navíc zjistili, že registrační značky, které měl umístěné na vozidle, byly evidovány v depozitu. Vzhledem k těmto skutečnostem policisté podezřelému zadrželi řidičský průkaz, z vozidla odebrali uvedené registrační značky a jeho převezli na služebnu obvodního oddělení, odkud byl po provedených úkonech ještě v půl jedné v noci propuštěn.

Ti samí policisté jako v prvním případě při provádění hlídkové činnosti podezřelého spatřili, jak krátce po jedné hodině nasedá do svého odstaveného vozidla v ulici Rýnovická, s tím se i rozjíždí a z místa první kontroly odjíždí směrem do centra města. Policisté se za ním okamžitě rozjeli a v ulici Na Roli ho opět za pomoci majáku zastavili. Na tomto místě se podezřelý opět podrobil dechové zkoušce, a to tentokrát s výsledkem 2,14 promile. Tentokrát ho ovšem zadrželi a umístili do policejní cely. Během této druhé jízdy měl podezřelý samozřejmě již zadržený řidičský průkaz a na vozidle neměl umístěné registrační značky. I po provedení dalších všech potřebných úkonu trestního řízení byl podezřelý propuštěn ze zadržení na svobodu. Nyní mu za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.





17. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

