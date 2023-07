Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Během mžiku přišel o čtvrt milionu

LOUNSKO - Další z řady internetových podvodů.

Další z ranku internetových podvodů se vzdáleným přístupem řeší policisté na Žatecku. Poškozenému zavolal neznámý muž, který mu nabídl finanční služby v oblasti virtuální měny, a to konkrétně převod bitcoinů na běžný účet. Přitom byl ale muž instruován, aby si do svého počítače nainstaloval aplikaci se vzdáleným přístupem. Poté už podvodník mohl v mužově počítači provádět machinace a přes internetové bankovnictví mu odčerpal ve třech částkách z bankovního účtu téměř čtvrt milionu korun.

Policisté opětovně varují před podobnými podvody. V žádném případě se nenechte vmanipulovat do instalování jakýchkoliv programů do svého počítače. Podvodník do něj má pak přístup a může se jednoduše dostat k Vašim financím.

20. července 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

