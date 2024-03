Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Během měsíce 6 vloupání

HRADECKO - Podezřelý muž je již obviněn ze tří trestných činů najednou.

Na začátku tohoto týdne hradečtí policisté obvinili z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření platebního prostředku 23letého nezaměstnaného muže. Kladou mu za vinu, že během jednoho měsíce se v Hradci Králové vloupal do dvou provozoven a jedné garáže a vnikl na tři soukromé oplocené pozemky, odkud bral vše, co bylo možné zpeněžit. Největší škodu - téměř 300tisícovou způsobil v jedné provozovně na Moravském Předměstí, kde kromě vysoké hotovosti vzal elektroniku a osobní doklady včetně platební karty. Celková škoda u všech 6 případů dosáhla na bezmála 320 tisíc korun.

Na konci února státní zástupkyně vydala souhlas s jeho zadržením a již 3. března muže hlídka pohotovostního a eskortního oddělení v centru Hradce Králové vypátrala a zadržela.

Pokud ho soudce uzná vinným, může skončit na 1 až 5 let ve vězení.

por. Iva Kormošová

7.3.2024, 10.00



