Během jízdy pod vlivem alkoholu třikrát nabourala

BLANENSKO: Zastavili jí až dopravní policisté. Tu noc nebyla jediná, která řídila pod vlivem návykových látek.

V pondělí 22. června v nočních hodinách bourala hned třikrát v Adamově třiadvacetiletá řidička. Ta usedla do osobního automobilu tov. zn. GM DAEWOO KALOS posilněná alkoholem. První dvě kolize způsobila při couvání z parkoviště, kdy narazila do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia a následně do jedné z garáží. Poté se rozjela po ul. Petra Jilemnického, kde s vozidlem zastavila a při couvání a otáčení najela do dalšího zaparkovaného vozidla Škoda Rapid. Také tento střet jí neodradil a ve své jízdě pokračovala až do následného zastavení dopravních policistů, v ulici Hybešova. Provedenou kontrolou dechové zkoušky jí bylo naměřeno téměř dvě promile alkoholu. Ke zranění osob nedošlo. Celková škoda je odhadována na jednatřicet tisíc korun.

Téhož dne v nočních hodinách v Boskovicích byla zastavena a kontrolována ve vozidle Audi A4 další mladá řidička pod vlivem návykových látek. Policisté u ženy pojali podezření na užití jiné návykové látky před jízdou nebo během jízdy a vyzvali jí k provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Tento jim následně ukázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin a THC, k čemuž se žena doznala a potvrdila užití pervitinu a marihuany. Poté se podrobila dalšímu lékařskému vyšetření.

V obou případech policisté mladým šoférkám zadrželi řidičské průkazy a zakázali další jízdu.

Policie neustále vyzývá řidiče, aby při usednutí za volant jakéhokoliv dopravního prostředku, vždy věnovali při řízení maximální pozornost a byli vždy obezřetní. V žádném případě za volant nepatří požití alkoholu a ani drog.

Všichni řidiči by měli být ohleduplní, neboť svou nebezpečnou jízdou a neukázněným jednáním za volantem, a to především pod vlivem jakýchkoliv návykových látek ohrožují nejen své zdraví, ale především zdraví a životy ostatním účastníků silničního provozu.

por. Lenka Koryťáková, 24. června 2020

