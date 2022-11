Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Během jednoho měsíce se čtyři osoby vloupaly do mycích automatů

KLADENSKO – Jednoho se nám podařilo ztotožnit, zbylé tři zatím ne. Pomůžete nám?

Policisté z obvodního oddělení Kladno-venkov zaevidovali během jednoho měsíce, konkrétně od 19. srpna do 18. září 2022, celkem čtyři případy vloupání do mincovníků mycích automatů v prostoru benzínové čerpací stanice v Huťské ulici v Kladně. Jednu osobu policisté již ztotožnili, nicméně zbývající tři se dosud nepodařilo ztotožnit.

Ke třem dosud neobjasněným vloupání došlo 19. srpna, 22. srpna, 2. září a 18. září, v brzkých ranních hodinách, vždy mezi třetí a půl pátou. Průběh byl ve všech případech obdobný. Pachatelé nejdříve přeštípli zámky a poté vypáčili dvířka automatu, čímž se dostali k plechovým pokladničkám, které společně s finanční hotovostí odcizili. Těmito jednáními způsobili škodu na poškození nejméně 3000 Kč a škodu na odcizení mincovníků s penězi v celkové výši okolo 40 tisíc korun.

Policistům se podařilo ztotožnit jednu osobu, a to 23letého muže, kterému sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Za to mu hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi. Stejná trestní sazba ve výši až dvou let hrozí v případě ztotožnění a dopadení i dalším pachatelům.

Policisté všechna tato protiprávní jednání prověřují pro trestný čin krádeže.

V této souvislosti se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osob, které byly zachyceny při vloupání do mycích automatů. Pokud kohokoliv poznáváte nebo máte k jejich osobě jakékoliv poznatky, kontaktujte nás, prosím, na lince tísňového volání 158. Kontaktovat můžete přímo i policisty z obvodního oddělení Kladno-venkov na telefonním čísle 974 873 561 nebo na mobilním čísle 602 262 683.

Děkujeme předem za jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním výše uvedené trestné činnosti.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

9. listopadu 2022

