Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Během jedné směny vypátrali tři odsouzené, kterým se nechtělo za mříže

LIBRECKO - Šlo o dva muže a jednu dámu lupičku.

Dvoučlenné hlídce složené z policistů zařazených na pohotovostním a eskortním oddělení libereckého krajského ředitelství se podařilo během jedné směny dopadnout hned tři odsouzené, kteří se vyhýbali nástupu do výkonu trestu odnětí svobody.

Krátce po poledni naše operační středisko upozornil prostřednictvím linky 158 pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí na 17letého mladíka, kterého soud odsoudil jako mladistvého za pohlavní zneužití k nepodmíněnému odnětí svobody do věznice, kam však dobrovolně nenastoupil a skrýval se před spravedlností doma. Poté, co terénnímu pracovníkovi rodiče otevřeli dveře a jejich syn ho spatřil, vyskočil z okna a utekl neznámo kam. Díky tomu, že nám muž popsal jeho oblečení a přibližný směr, kterým vyběhl, se ho podařilo o několik bloků dál dopadnout právě této hlídce, s níž pracovník sociálně-právní ochrany dětí po celou dobu skvěle spolupracoval. Výzvě policistů se mladík podrobil bez odporu a ještě téhož dne skončil ve věznici, kam momentálně patří.

Stejná dvojice policistů, která prováděla po městě hlídkovou činnost, vypátrala na základě získaných poznatků o dvě hodiny později dalšího muže, kterého už několik měsíců schovávala v bytě jeho přítelkyně. Ta se ho snažila dlouho zapírat, ale nakonec to vzdal on, ze svého úkrytu vystoupil a pokynům policistů se plně podrobil. I jeho čekala po nezbytné administrativní proceduře cesta do věznice za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V hledáčku kolegů z pohotovostního a eskortního oddělení se ocitla i jedna 40letá dáma. Tu soud poslal do věznice za zločin loupeže a za krádeže. Vypátrali ji ve zchátralém drážním domku v ulici 28. října v Liberci, a dá se říci, že jí tím prokázali dobrodinní. Místo, které se stalo jejím přechodným útočištěm, totiž sdílela s potkany a fluktuujícím osazenstvem z řad bezdomovců ve vlhku a v neuvěřitelném nepořádku. Do věznice ji eskortovali ve večerních hodinách.

24. 4. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

