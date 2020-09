Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Během dvou nocí vykradl přes dvacet aut

JABLONEC NAD NISOU – Kriminalistům se podařilo velice rychle dopadnout muže, který ve městě během dvou nocí vykradl přes dvacet vozidel.

Minulý týden ve čtvrtek vyšetřovatel z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 47letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil během dvou nocí na přelomu srpna a září letošního roku.

Obviněný do Jablonce nad Nisou vždy přijel v noci poslední tramvají z Liberce a do rána chodil po městě a násilím se dostával do zaparkovaných vozidel. Poprvé tak přijel na konečnou zastávku tramvaje 30. srpna a vydal se směrem k nemocnici. Vloupal se do několika vozů a časně ráno odjel zase tramvají do Liberce. Tento výjezd zrealizoval ještě jednou, a to hned následující noc z 31. srpna na 1. září. Tentokrát se vydal z konečné zastávky tramvaje směrem na Žižkův vrch a opět násilím vnikl do mnoha zaparkovaných aut. Během těchto dvou noci se tak stačil vloupat celkem do 26 vozidel. Vždy rozbil skleněnou výplň u dveří a z vozidel pak kradl peníze a platební karty. Do některých vozů „jen“ vnikl a nic z nich neodcizil, jelikož jeho zájmem byla právě finanční hotovost a platební karty, které následně při nákupech do 500,- Kč použil. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu v předběžné výši přesahující částku 150.000,- Kč. Je důležité zmínit i tu skutečnost, že ve všech případech byla škoda vzniklá na poškození vozidla vždy mnohonásobně vyšší než hotovost, kterou v něm našel a odcizil.

Vzhledem k množství případů vloupání do vozidel zjištěných jejich majiteli během dvou nocí se kromě policistů z obvodního oddělení do šetření velmi intenzivně zapojili i kriminalisté, kterým se ve velmi krátké době podařilo ustanovit osobu tehdy podezřelého. Na základě zjištěných poznatků k jeho osobě rychle odhalili i jeho záměr páchat trestnou činnost v Jablonci nad Nisou, na noc do města přijíždět tramvají a ráno se stejně vracet zpět do Liberce. Po vyhodnocení všech skutečností, které k osobě podezřelého zjistili, se jim ho podařilo v noci 2. září krátce po vystoupení z tramvaje v Tyršových sadech zadržet. Kriminalistům následně přiznal, že i během této noci měl v úmyslu v Jablonci nad Nisou vykrádat další zaparkovaná vozidla. Byl to totiž jeho způsob obživy. Odcizené peníze vždy během dne použil pro svoji potřebu a nakoupil si za ně potraviny, alkohol a cigarety. Část z nich také „naházel“ do herních automatů.

Vrchní komisař po provedených úkonech podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podanému návrhu vyhověl a obviněného vzal do vazby. Jeho trestní stíhání tak nadále bude pokračovat vazebně. Obviněný byl navíc již v uplynulých třech letech za spáchání trestného činu krádež pravomocně odsouzen Okresním soudem v Kolíně. Za spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu nyní zatím hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Na závěr je důležité zdůraznit velmi dobrou a především rychlou práci jabloneckých kriminalistů, kterým se podařilo díky intenzivnímu šetření zadržet pachatele velkého množství případů vloupání do vozidel, čímž zabránili dalšímu páchání jeho trestné činnosti v Jablonci nad Nisou. Bezpochyby mnoha majitelům zaparkovaných vozidel ušetřili spoustu starostí spojených s opravami vozidel a odcizením především platebních karet. V souvislosti s touto skutečností ovšem všem řidičům motorových vozidel připomínáme, že zaparkované vozidlo není trezor a neměly by v něm zůstávat žádné věci, ani peníze či platební karty.





10. 9. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

