Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Během dvou měsíců odcizil 75 kilogramů kebabu

LOUNSKO - Maso si nanosil domů a snědl.

Čtyři krádeže v prodejně potravin v Lounech řešili místní policisté. Čtyřikrát se stejný zloděj vrátil na totožné místo, aby si odsud odnesl polotovar kuřecího kebabu, který váží 25 kilogramů. Ten byl uskladněn v mrazicím boxu ve volně přístupném přístavku u prodejny. V jednom případě vzal místo masa čtyři desetikilové kýble s omáčkou. Před posledním skutkem nainstaloval majitel do přístavku kovovou mříž. Ani to však zloděje neodradilo a před krádeží jí vysadil z pantů. Prodejna byla vybavena i kamerovým systémem, kdy zloděj vždy čočku přelepil. Přitom byla z části zachycena jeho podoba. Díky dobré osobní znalosti policistů došlo k jeho ztotožnění. Jedná se totiž o místního 37letého recidivistu, který již za krádeže pobýval ve vězení. Ten při výpovědi uvedl, že si dal maso doma do mrazáku a postupně ho jedl. Na konto mu tak přibylo další sdělení podezření z krádeže.

29. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

