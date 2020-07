Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Během chvilky přišla o peněženku

BRNO: Pátráme po osobách na záznamu.

O tom jak snadno a rychle lze přijít o peněženku se všemi doklady, platební kartou a hotovostí více než pět tisíc korun se přesvědčila žena na parkovišti u obchodního domu s nábytkem v Brně. Ke krádeži došlo během nakládání nákupu z vozíku do auta. Místo krádeže však bylo pod dohledem kamer. Ze záznamu je patrné, že zlodějská dvojice si nejprve obhlídne terén a pak už jen vyčkává na příhodný okamžik, kdy si sáhne do vozíku pro peněženku. Pokud tedy osoby na záznamu poznáváte, dejte nám to vědět na lince 158.

Ukládání nákupu do zavazadlového prostoru vašeho auta je jedním z okamžiků, které zloději rádi využijí, aby vás připravili o vaše věci. Zejména frekventovaná nákupní centra jsou pro tyto krádeže ideální místo. Zloději však nekradou jen věci z nákupních košíků. Často využijí času, kdy je člověk skloněný k zavazadlovému prostoru a odcizí předměty z interiéru vozidla. Hodnotné věci a peníze proto mějte vždy u sebe nebo pod kontrolou a nedávejte tak šanci zlodějům.

nprap. David Chaloupka, 10. června 2020

Související dokumenty krádež vozík.MP4

Velikost souboru:78,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem