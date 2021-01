Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Během chvilky přišel o Hondu i doklady

Mezitím, co muž pomáhal ženě s taškami, mu kolemjdoucí odcizil nastartované vozidlo. Policisté ho však během chvíle nalezli, v pořádku vrátili a podezřelého z krádeže zadrželi.

Případ se šťastným koncem začal včera nedlouho po jednadvacáté hodině v Sudoměřické ulici v Praze 3. Sedmačtyřicetiletý muž tam do jednoho z tamních domů odvezl svou známou a pomohl jí s plnými taškami do vchodu. Bohužel však nechal nastartované vozidlo a více než jemu se věnoval ženě. To neušlo pozornosti kolemjdoucího, který využil situace, do vozidla nepozorovaně nasedl, a odjel směrem do metropole. Překvapenému okradenému, který už zaslechl jen zvuk svého vozu a zahlédl brzdová světla, nezbylo nic jiného než celou věc ohlásit na „stopadesátosmičku“.

Po odcizené Hondě se okamžitě rozjelo pátrání a o několik minut později ji zahlédla policejní hlídka v Ondříčkově ulici. Podezřelý se ještě pokusil s japonským vozem policistům ujet, ale pronásledování nemělo dlouhého trvání a během chvilky byl vůz dostižen a řidič zadržen. Policisté z pohotovostní motorizované jednotky přitom využili donucovacích prostředků a jasně tím dali muži najevo, že jakýkoli případný odpor z jeho strany je zbytečný.

Následnou lustrací zjistili, že pětatřicetiletý muž je veden jako neřidič a v minulosti měl několik zákazů řízení. Navíc je veden jako osoba v celostátním pátrání.

Zadržený je v současné době podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pravomocný rozsudek ho tak v době nouzového stavu může poslat za mříže až na osm let.

