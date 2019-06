Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Během chvíle dvě dopravní nehody na stejném místě

JIČÍNSKO – Na vině je pravděpodobně stále se opakující nepozornost.

DN Holovousy ze dne 18. 06. 2019V úterý 19. června kolem půl čtvrté odpoledne došlo na silnici I. třídy číslo 35 poblíž obce Holovousy u autobusové zastávky ke dvěma dopravním nehodám.

Osmadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Octavia jedoucí ve směru od Ostroměře na Hořice se zřejmě plně nevěnoval řízení, kdy měl sledovat na předním sedadle odloženou navigaci. Následkem toho zezadu narazil do před ním jedoucího vozidla Ford S – Max, které řídil čtyřiačtyřicetiletý muž. Společně s ním v autě cestovaly dvě spolujezdkyně. Jedna z žen utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Zanedlouho poté do havarované Škody Octavie zezadu narazilo další osobní motorové vozidlo Škoda Fabia, které řídila dvaapadesátiletá žena. Ta vlivem dopravní nehody rovněž utrpěla zranění, které si rovněž vyžádalo transport do nemocnice. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u všech zúčastněných řidičů. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 185 tisíc korun.

Policisté varují:

Dle statistik až 27 procent řidičů ve výzkumu věnovaném nepozornosti při řízení přiznalo, že se během řízení věnuje činnostem, které odvádějí jejich pozornost. Neuvěřitelné je i to, že každý pátý řidič se během jízdy svléká či převléká. Nevěnování dostatečné pozornosti řízení se častěji stává příčinou dopravní nehody, než se dříve předpokládalo. Nepozornost řidičů je významným faktorem při vzniku přibližně každé desáté nehody. Mezi nejčastější příklady toho, co řidiči dělají při řízení a neměli by, patří například úprava zevnějšku nebo nasazování si hodinek, šperků či jiných doplňků. S příchodem léta se zvyšuje i procento řidičů, kteří se během jízdy převlékají nebo svlékají. Ve studii se k takové činnosti přiznal až každý pátý řidič. Během letních dnů chvíli trvá, než rozpálené auto klimatizace vychladí, a tak se často stává, že řidiči odkládají přebytečné vrstvy oblečení během jízdy. Během této chvíle nejen že nevěnují pozornost okolí, ale ani nedrží správně volant. A to je snadno může stát i život. Mnohé z těchto činností se při řízení motorového vozidla nepovažují za riskantní a řidič často ani nepostřehne, že se jimi zabývá. Dějí se jakoby mimochodem. A to je přesně ten důvod, proč jsou tak nebezpečné. Dalšími typickými příklady odvádění pozornosti od řízení jsou už tradičně cigarety a mobily. Podle studie je k zapálení cigarety třeba v průměru pět vteřin, zatímco k přijetí hovoru na mobilním telefonu stačí vteřiny dvě.

nprap. Aleš Brendl

19. června 2019; 11:20

