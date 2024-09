Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Během 14 dnů okradl tři seniorky, putoval do vazby

TEPLICKO - Cizinec využil chvilkové nepozornosti.

Své oběti si vybíral v supermarketech 61letý cizinec. V prvním případě si vybral seniorku v prodejně v Teplicích. Ta si odložila kabelku do nákupního košíku, který měla neustále u sebe. I přesto zloděj využil chvilkové nepozornosti při vybírání zboží a z kabelky vytáhl peněženku s 3 tisíci a z místa odešel. Druhý případ se stal ve stejném obchodě o několik dní později. Zde si nakupující žena odložila do vozíku pro změnu batoh. Stejným způsobem přišla o peněženku s částkou 1250,-Kč. Do třetice se vydal zloděj do Bíliny, kde svůj osvědčený trik využil na 74letou seniorku. Té vytáhl z košíku celou kabelku s klíči a 2500,-Kč. Netrvalo dlouho a policistům se podařilo podezřelého muže vypátrat. Je to totiž známá firma, neboť již byl za krádeže odsouzen a nadále je páchá. Po sdělení podezření z přečinu krádeže putoval k soudu, kde na něj byla uvalena vazba. Na rozsudek o svém trestu si tak počká za zdmi věznice.

16. září 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

