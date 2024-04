Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Během 12 hodin 6 oznámení o pohřešování

PARDUBICKÝ KRAJ – Policisté v kraji měli jednu pátrací akci za druhou.

Po delší době se policistům v Pardubickém kraji sešlo šest pátracích akcí během zhruba 12ti hodin. Ne všechny bohužel dopadly dobře.

Dopoledne kolem desáté hodiny nahlásila pohřešování svého druha žena ze Svitavska. Bohužel, než proběhly všechny prověrky a nutná administrativa, toto oznámení se nám „propojilo“ s oznámením o nálezu mrtvého muže na Brněnsku.

Další oznámení o pohřešování přišlo asi za dvě hodiny také ze Svitavska, zde manželka hledala svého muže a pojala podezření, že by si mohl chtít něco udělat. Rozjela se proto další pátrací akce a povolán byl i policejní vyjednavač. Tomu se naštěstí s mužem podařilo spojit, následně se i sejít a celou, původně pro pohřešovaného bezvýchodnou, situaci vyřešit.

Od 14té hodiny jsme na Českotřebovsku pátrali po seniorce (nar. 1945), kterou rodina naposledy viděla ráno zhruba v 7 hodin v obci Rybník. Příbuzní netušili, kde by paní mohla být. Doma nechala všechny své věci i mobilní telefon. Policisté během prověrek zjistili, že zhruba ve 4:30 ráno hlídka městské policie nalezla ženina psa a převezla ho do útulku. Proto zde bylo podezření, že paní se pejska vydala hledat a zatoulala se. Do pátrání se zapojily všechny dostupné hlídky a naštěstí ani ne za hodinu policisté z Obvodního oddělení Česká Třebová paní našli. Ležela vyčerpaná na odstavené koleji. Proto kolegové na místo zavolali záchrannou službu, které paní předali.

Okolo 16. hodiny jsme přijali další oznámení o pohřešování z Chrudimi. Oznamovatelka i pohřešovaný (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen) nám nejsou osoby neznámé, žena byla v době oznámení pod vlivem návykových látek. Žena se pohádala s přítelem a měla obavu o jeho život. Policisté pátrání věnují náležitou pozornost, do dneška provádějí různé úkony, hlídky v kraji vedou pohřešování v patrnosti, nicméně pracují i s verzí, že pohřešovaný se úmyslně skrývá. V minulosti již pohřešovaný hledaný byl a výhrůžky podobného typu směřuje na svoji přítelkyni již nějakou dobu. Pohřešovaný se pohybuje v komunitě, která s policií nespolupracuje a je tak obtížné zjistit informace k jeho pohybu a pobytu, který může být v různých městech. Muž u sebe nemá ani mobilní telefon a proto není možné uspořádat pátrací akci v určité oblasti.

O půl sedmé večer jsme přijali hovor na linku 158 opět ze Svitavska, že rodina stojí před bydlištěm otce, ale nemohou se dostat dovnitř, muž s nimi tři dny nekomunikuje a zřejmě je klíč v zámku zevnitř. Zde jsme obratem zkontaktovali i hasiče. Rodina za chvíli volala znova, že se jim pán ozval přes domovní zvonek a oznámení zrušili.

O půl jedenácté večer hlásil na linku 158 obavu o kamaráda pán ze Svitavska. Kamarád mu měl napsat zprávu, ze které vyvodil, že by si chtěl sáhnout na život. Na místo vyjely hlídky policistů a zároveň se s pohřešovaným snažili zkontaktovat jak policisté, tak kamarád přes telefon. Tato akce dopadla tak, že hlídka se s pohřešovaným nakonec osobně sešla, na místo přivolala záchrannou službu, které muže předala.

23. duben 2024

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

