Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

BE Policisté dopadli zloděje při krádeži

BEROUNSKO – Jeden z pachatelů byl již v minulosti odsouzen.

Berounští kriminalisté prošetřují případ vloupání do vozidla a odcizení věcí, z kterého jsou podezřelí dva muži.

Dne 17. února 2021 v době od 20.45 do 21.30 hodin podezřelí muži ve věku čtyřiatřicet let a sedmnáct let z okresu Beroun se vloupali do zaparkovaného vozidla značky Peugeot Partner v Hněvkovského ulici v Berouně. Z nákladového prostoru vozidla poté odcizili různé druhy nářadí. Jednalo se například o aku vrtačku, úhlovou a pásovou brusku značky Makita. Hlídka městských strážníků přistihla mladšího z pachatelů při odnášení těchto věcí. Pachatelé svým protiprávním jednáním způsobili majiteli škodu ve výši necelých 8 000,-Kč. Skutku se dopustili v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policejním šetřením bylo zjištěno, že starší z pachatelů se dopustil trestného činu krádeže vloupáním, ačkoliv byl v posledních třech letech rozsudkem Okresního soudu Beroun nepodmíněně odsouzen za trestné činy krádež, poškození cizí věci a vydrání. Nyní byl za své protiprávní jednání obviněn z trestného činu krádež. Mladistvý muž je podezřelý z provinění krádeže.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. dubna 2021

