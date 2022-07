Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Batole v rozpáleném vozidle

Pravděpodobně velkému neštěstí zabránili policisté, kteří byli nuceni rozbít okno vozidla s půlročním batoletem uvnitř. Maminka si mezitím dobrou půlhodinku zařizovala svoje věci.

Pravděpodobně velkému neštěstí zabránili policisté z pohotovostní motorizované jednotky v pondělí 18. července kolem poledne. Linku tísňového volání kontaktovala oznamovatelka s tím, že v Orlické ulici stojí vozidlo s pootevřeným okénkem a malým batoletem v dětské sedačce uvnitř. Oznamovatelka celá rozrušená dodala, že u vozidla stojí minimálně čtvrt hodiny, na vozidlo pálí sluníčko a ona má o batole velký strach. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že dítko uvnitř je na pohled zpocené, má červenou hlavičku a hlasitě pláče. Z obavy o jeho život tak policisté rozbili zadní okénko a mrňouse z rozpáleného vozidla vyndali. Do své péče si ho převzala oznamovatelka, a to až do příchodu matky. Ta k celé události uvedla, že si odběhla něco zařídit a byla pryč necelou půl hodinu. Netušila prý, že by se mohlo něco stát.

Z preventivních důvodů pak bylo půlroční nemluvně odvezeno do nemocnice k vyšetření.

Touto cestou bychom rádi apelovali na všechny matky i otce, aby v současných vedrech nepodceňovali možné nebezpečí a pokud je to jen trochu možné, se zamysleli nad možnými následky, jak by je jejich „netušení a zařizování“ mohlo poznamenat na celý život.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. července 2022

