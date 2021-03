Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Batoh ve vozidle přilákal zloděje

BEROUNSKO – Snadnou kořistí se stal ponechaný batoh v neuzamčeném vozidle.

Policisté obvodního oddělení Hořovice přijali dne 20. března 2021 oznámení od třiatřicetileté poškozené ženy od odcizení batohu.

Pouhých pět minut postačilo dosud neznámému pachateli k odcizení batohu, který se nacházel na předním sedadle spolujezdce v neuzamčeném osobním vozidle značky Citroen C4, které bylo zaparkováno v Anýžově ulici v obci Hořovice. Majitelce odcizením hnědého koženkového batohu, jehož obsahem byla peněženka s finanční hotovostí, osobní doklady, platební karta a písemnosti, vznikla škoda ve výši 1 000,-Kč.

Policisté po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří dne 20. března 2021 v inkriminovaném čase od 09.10 do 09.15 hodin mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u osobního vozidla značky Citroen C4 v Anýžově ulici v obci Hořovice. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který batoh odcizil sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. března 2021

vytisknout e-mailem