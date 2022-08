Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2022

ZLÍNSKÝ KRAJ: Na bezpečnost budou každý den dohlížet desítky policistů.

Ve středu zahájí policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje bezpečnostní opatření vztahující se k letošnímu již 51. ročníku automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín.

Více než tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou od středy až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kromě dopravních policistů, kteří budou mít k dispozici veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni i policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální. K dispozici budeme mít i vrtulník Letecké služby Policie ČR, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, k odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť.

Přestože je oficiální start Barum rally naplánován až na páteční večer, budou policisté už od středy dohlížet na respektování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to zejména na dodržování maximální povolené rychlosti. Kromě toho se policisté v nadcházejících dnech zaměří i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav.



Speciální telefonní linka Policie ČR: 974 666 555

Aktuální informace o dopravní situaci ve Zlínském kraji, aktuálních uzavírkách, hustotě provozu či objízdných trasách budeme veřejnosti sdělovat prostřednictvím speciální telefonní linky 974 666 555, kterou budou od čtvrtka do neděle obsluhovat policisté operačního střediska. Policisté zajišťující tuto službu budou mít k dispozici aktuální informace z vrtulníku Letecké služby Policie ČR i od policejních hlídek z celého Zlínského kraje. Službu mohou využívat jak diváci Barum rally, kteří směřují k rychlostním zkouškám, tak i občané, kteří plánují cesty za jiným účelem.



Auto není trezor

Upozorňujeme, že podobné hromadné akce lákají i zloděje. Návštěvníky proto vyzýváme, aby si své osobní věci a cennosti chránili, nenechávali je v zaparkovaných vozech a nedávali tak zlodějům šanci se obohatit. Také žádáme návštěvníky, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti chovali ukázněně a vždy dbali pokynů pořadatelů a policistů.

Další informace k Barum Czech Rally Zlín 2022 (včetně uzavírek) najdete na oficiálních stránkách pořadatele www.czechrally.com .

24. srpna 2022, nprap. Petr Jaroš

