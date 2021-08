Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2021 – pátek 27. 8. 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ: Na řidiče čeká o víkendu několik dopravních omezení.

V rámci bezpečnostního opatření na letošní Barum rally je již od středy v permanenci několik desítek policistů. Ti dohlíží nejen na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků soutěže, ale i na dodržování pravidel silničního provozu. V průběhu čtvrteční fáze opatření jsme zaregistrovali 70 dopravních přestupků, z čehož většina, konkrétně 56 případů, se týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti. Ze strany účastníků Barum rally byl zjištěn jeden přestupek, a to překročení rychlosti (68 km/h v obci).



Páteční uzavírky a dopravní omezení

Odpoledne a večer se již veškerá pozornost přesune do centra Zlína, neboť právě zde se od 16:30 hodin uzavře okruh vymezený pro první rychlostní zkoušku celé soutěže. Vzhledem k velkému počtu diváků, uzavírkám a omezeným parkovacím možnostem doporučujeme návštěvníkům, aby svými vozidly nejezdili až do centra města, ale aby parkovali v okrajových částech Zlína a na městskou rychlostní zkoušku se vydali pěšky či městskou hromadnou dopravou. Předpokládané otevření uzavřených komunikací je v 1:00 hodin.



Sobotní rychlostní zkoušky:

RZ Březová: projíždí obcemi Nové Dvory, Březová a Slušovice a Hvozdná. Dopravní komplikace lze očekávat i ve Veselé či Hrobicích (uzavření trati v 6:31 hodin, otevření v 19:28 hodin).



RZ Hošťálková: projíždí mezi obcemi Vsetín, Semetín a Hošťálková (uzavření trati v 7:59 hodin, otevření v 20:26 hodin).



RZ Komárov: projíždí mezi obcemi Pohořelice a Komárov. Komplikace v dopravě lze očekávat i na výjezdu z Napajedel (uzavření trati v 11:17 hodin, otevření v 23:14 hodin).



RZ Pindula: projíždí mezi obcemi Bohuslavice u Zlína, Želechovice nad Dřevnicí a Lípa (uzavření trati v 11:25 hodin, otevření v 23:52 hodin).





Nedělní rychlostní zkoušky:

RZ Halenkovice: projíždí mezi obcemi Halenkovice, Žlutava a Bělov. Komplikace v dopravě lze očekávat i v okolí Napajedel (uzavření trati v 6:03 hodin, otevření v 16:12 hodin).



RZ Biskupice: projíždí na úseku mezi Biskupicemi, Luhačovicemi a Ludkovicemi (uzavření trati v 6:51 hodin, otevření v 17:50 hodin).



RZ Májová: projíždí mezi obcemi Vlčková, Držková a Rajnochovice (uzavření trati v 7:24 hodin, otevření v 18:53 hodin).



Hustý provoz a dopravní komplikace mohou v neděli po 16. hodině nastat i v centru Zlína, neboť se zde (konkrétně na náměstí Míru) uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů letošní Barum rally.



974 666 555 - speciální linka pro veřejnost

Dopravní informace

Informace o uzavírkách

Informace o aktuální dopravní situaci

Informace o objízdných trasách

27. srpna 2021, nprap. Petr Jaroš

