Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2019 - zhodnocení z pohledu policie

ZLÍNSKÝ KRAJ: Letošní ročník hodnotíme jako jeden z klidnějších.

Od úterka byli policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje aktivně zapojeni do bezpečnostního opatření v souvislosti s 49. ročníkem motoristické soutěže Barum Czech Rally Zlín. Desítky policistů dohlížely nejen nad bezpečností, ale i veřejným pořádkem a v neposlední řadě se zaměřovaly na dodržování dopravních předpisů. Policejní hlídky odhalily téměř 300 dopravních přestupků, z nichž se většina týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti. To se ve dvou případech týkalo i závodní posádky, a to ve středu v obci Velký Ořechov a v sobotu při příjezdu na rychlostní zkoušku Semetín.



Páteční městská rychlostní zkouška proběhla z pohledu policie bez mimořádných událostí. Policisté řešili pouze několik přestupků na úseku občanského soužití a veřejného pořádku, kdy diváci neuposlechli pokynů pořadatelů a další házeli pyrotechniku na auta. Během večerní rychlostní zkoušky pak policisté dvakrát asistovali rychlé záchranné službě, a to kolem desáté hodiny večer při pádu diváka na chodník a o půl hodiny později na Tř. T. Bati poskytovali do příjezdu rychlé záchranné služby první pomoc divákovi, který dostal při závodě epileptický záchvat.

Během rally nám nebylo hlášeno žádné vloupání do vozidla. Policisté během výkonu služby preventivně procházeli parkoviště a v jednom případě v Oldřichovicích zjistili neuzamknuté vozidlo. Cestou organizátorů Barum rally zajistili, aby se majitel dostavil ke svému vozidlu a uzamkl si ho.

Na teritoriu celého Zlínského kraje evidujeme od pátku do neděle 15 dopravních nehod, z nichž se většina obešla bez zranění nebo s lehkým zrněním. Z uvedeného počtu dopravních nehod se pouze dvě staly v lokalitách, kde probíhala Barum rally. Během uplynulých tří dnů evidujeme jednu dopravní nehodu s těžkým zraněním, a to ve Fryštáku, kde v sobotu odpoledne řidič osobního vozidla srazil chodce, který šel po přechodu pro chodce.

Speciální telefonní linku 974 666 555, která byla určená veřejnosti k zjištění aktuální situace v dopravě, uzavírek a objízdných tras, využilo od čtvrtku do neděle asi 120 volajících. Nejvíce byla linka využita v sobotu.

I díky dobré připravenosti bezpečnostního opatření a nasazení jednotlivých policistů, kterých se během šesti dnů vystřídaly téměř čtyři stovky, byl průběh letošního ročníku spíše poklidnější, bez zásadních mimořádných událostí.

Oproti loňským ročníkům jsme zaznamenali pokles počtu diváků, což si lze vysvětlit souběhem s Vizovickým Trnkobraním a netradičním termínem letošní Barum rally.

Bezpečnostní opatření policie ještě pokračuje až do doby, než bude Barum rally Czech Zlín oficiálně ukončena.

18. srpna 2019, mjr. Mgr Lenka Javorková

vytisknout e-mailem