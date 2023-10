Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Barman si odvedl část tržby do vlastní kapsy

DĚČÍNSKO – V baru navíc odcizil peníze; Další dealer pervitinu skončil ve vazbě…

Až dvouletý trest odnětí svobody hrozí v případě uznání viny 29letému muži, který se neoprávněně obohatil o více než 50 tisíc korun. Jako brigádník obsluhy děčínského baru se jednoho dne koncem září letošního roku rozhodl ponechat si pro svou potřebu část tržby a navíc z trezorů v baru odcizil několik desítek tisíc korun. Všechny peníze podle výpovědi prosázel. Za toto protiprávní jednání mu děčínští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestných činů zpronevěry a krádeže.

Další dealer pervitinu skončil ve vazbě

V rukou zákona skončil 24letý muž z Děčína, který nejméně od prosince loňského roku do současné doby prodával na různých místech v okrese Děčín drogy. Kriminalisté muži prokázali, že měl v uvedeném období v držení drogu zvanou pervitin ve značném rozsahu a minimálně v 60 případech drogou zásoboval osoby závislé na pervitinu. Podezřelého muže kriminalisté v polovině minulého týdne zadrželi. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání a obvinil jej ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrhu vyhověl a rozhodl o jeho vzetí do vazby. V případě uznání viny u soudu tak muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Děčín 9. října 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem