Barman chytil zloděje při činu

Český Krumlov - Do baru se snažil dostat po hromosvodu. (Hlasová schránka 974 221 116)

Téměř kaskadérský kousek předvedl pachatel, který se dne 14. dubna v brzkých ranních hodinách snažil dostat do jednoho baru v centru města Český Krumlov. Po čtyři metry dlouhém hromosvodu se vyšplhal na terasu baru a pak se oknem po vytrhnutí středové lišty dostal dovnitř. Zde ho však přistihl barman a na místě ho zadržel až do příjezdu hlídky českokrumlovských policistů, kterou zavolal. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o muže (39 let) z Českobudějovicka. Následně jej eskortovali na obvodní oddělení a umístili jej do policejní cely. Poté zahájili úkony trestního řízení. Pachatel svým skutkem způsobil škodu ve výši nejméně 3 000 korun.

14. dubna 2019

