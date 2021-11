Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bankovní manažer opět v akci

KRAJ - Ověřujte si volající a neplňte bezhlavě jejich pokyny!

Během uplynulých tří dnů jsme přijali další tři oznámení na podezření z podvodu, kdy poškození na základě pokynů volajícího přišli o více než půl miliónů korun. O těchto podvodech jsme informovali a varovali toto úterý - tisková zpráva zde. Pětatřicetiletý muž a 73letá žena chtěli výhodně investovat do kryptoměn. Digitální měnu si s pomocí "bankovního úředníka" zakoupili, ale bohužel jim nesdělil hesla, které potřebují ke vstupu do bitcoinové peněženky.

Poslední poškozenou je 31letá žena, která včerejšího dne podlehla neznámým volajícím, kteří ji přesvědčili o napadení jejího účtu, kdy je třeba vybrat všechny peníze a vložit je do tzv. skladovny, která se nachází v OC Atrium v Hradci Králové. Skladovna měla být partnerem její banky, kde si měla uschovat peníze. Byl to však bitcoinmat. Až poté, co se doma svěřila příteli a ukázala mu potvrzení o vkladu peněz, zjistili, že se jedná o nákup kryptoměny bez přístupových hesel.

Opětně varujeme před neznámými volajícími, ačkoliv se jeví jako volající z banky či od policie. Hovor si můžete ověřit tak, že dáte zpětné volání. Pokud se jedná o volání s pomocí spoofingu (program navolení jakéhokoliv čísla), nikam se nedovoláte. Pokud však vymačkáte nově číslo volajícího, dovoláte se majiteli čísla.

Banka v žádném případě nenutí zákazníky vybírat peníze z účtů a někam je vkládat. Nikdy nežádá o sdělení autorizačních kódů ani hesel do internetového bankovnictví, natož aby žádala nainstalování programu pro vzdálenou správu.

por. Iva Kormošová

19.11.2021, 12.50

