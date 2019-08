Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Bankovku mu vytrhl z peněženky

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Prodejci hrozí až dvouleté vězení.

Nepříjemnou zkušenost s pouličním prodejcem „parfémů“ a hodinek má čtyřiasedmdesátiletý muž z Uherskobrodska. Prodejce ho totiž během chvilky obral o pět set korun.

K události došlo začátkem srpna v dopoledních hodinách u supermarketu v Uherském Brodě. Senior zrovna vycházel z obchodu, když k němu přistoupil muž kolem čtyřiceti let dotazující se na cestu do Brna. Chvíli spolu komunikovali a poté senior odešel ke stojanu s koly. Cizí muž k němu opět přistoupil a do igelitové tašky mu hodil dvě krabičky s tím, že jsou to drahé věci a že za ně chce pět set korun. Senior vytáhl peněženku, ze které povysunul pětistovku. Muži ale řekl, že mu takovou částku nedá. Ten mu bankovku z peněženky nečekaně vytrhl a z místa utekl. Překvapený senior ovšem nad touto situací nemávnul rukou a vše oznámil na policii, kde předložil i dvě krabičky vhozené do igelitové tašky. Jednalo se o „parfém“ a hodinky nezjištěných značek. C Jenže po tom se slehla zem.

Až v úterý 27. srpna se u polikliniky v Uherském Brodě pohyboval muž podobný podezřelému, který nabízel stejné zboží. To policisté nenechali bez povšimnutí a muže po kontrole dokladů převezli na policejní služebnu. Tam se jim čtyřicetiletý zahraniční prodejce ke všemu přiznal. Uvedl, že zboží prodává na Moravě a Ostravsku. Také potvrdil, že seniorovi vytrhl z peněženky pětistovku. Svého jednání litoval a slíbil, že vše do koruny vrátí.

Policejní inspektor ještě ten den slavnému prodejci prapodivných „parfémů“ a hodinek sdělil podezření z trestného činu krádež, za což mu podle zákona hrozí až dvouleté vězení.

Policisté upozorňují občany, aby byli v podobných případech velmi obezřetní a pokud je to možné, aby se takovým nákupům vyhnuli. Pokud se již v takové situaci ocitnou, ať vše oznámí na policii. Zakoupené zboží má mnohdy nižší cenu než za jakou ji prodejci na ulici nabízejí. A ne vždy dopadne obchod podle našich představ.

30. srpna 2019, por. Bc. Milena Šabatová

