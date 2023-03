Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Banka zachránila ženě peníze před podvodníkem

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Poškozená málem přišla o tři stovky tisíc.

I když jsou občané na veškeré typy podvodů opakovaně upozorňováni, nedaří se bohužel jejich počty snižovat. Podvodníci přicházejí neustále s novými triky a legendami, kterým lidé uvěří a nechají se okrást o své peníze. Tentokrát měla jedna žena štěstí – dvě platby, které měly odejít z účtu poškozené v celkové výši přes 300 tisíc korun, zablokovala banka.

Upozorňujeme neustále dokola na různé druhy kybernetických útoků, které se schovávají například za nabídku vyplácení dávek z nemocenského pojištění nebo příspěvky na bydlení apod. Podvodné zprávy tohoto typu Vám mohou přijít e-mailem nebo SMS zprávami. Zprávy nebo e-maily Vám přijdou spolu s odkazem na webové stránky věrně napodobující oficiální web Ministerstva práce a sociálních věcí nebo také například na web Úřadu vlády. Jazyková kvalita textu zpráv se v různých verzích liší, nicméně ale jde o strojový překlad, který můžete pozorným přečtením odhalit.

Velké štěstí měla 38letá žena, která jen díky pozornosti banky nepřišla o své peníze na bankovním účtu. Jí totiž zaslal podvodník SMS zprávu s odkazem na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že dávky a příspěvky jsou na jejím účtu aktivní. Pod textem byl odkaz na webové stránky ministerstva, na ten klikla a poté vybrala svou banku. Stránka se stále načítala a nakonec přestala reagovat. Během krátké chvíle ženu kontaktovala pracovnice banky a dotazovala se, zda zadávala platby ve výši přesahující 300 tisíc korun, načež žena uvedla, že žádnou platbu nezadávala. Pracovnice banky vzhledem k podezřelým platbám a vyjádření poškozené, tyto platby stornovala a zablokovala její internetové bankovnictví.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 2 trestných činů, a to z podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení trest odnětí svobody na tři roky až osm let.

Jak smishing rozpoznat a jak postupovat?

Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah.

Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé.

SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.

Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.

Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

Nikdy nepřeposílejte nikomu žádné autorizační kódy.

Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

13. března 2023

