Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Balíček se zlatem nepřišel

SVITAVSKO – Naletěla podvodníkovi a přišla o 1.800.000 korun.

Poslední říjnový den svitavští policisté přijali oznámení od 54leté ženy týkající se podvodného jednání. Podvedená uvedla, že se v listopadu 2021 na sociální síti seznámila s mužem, který se jí představil jako americký vojenský lékař. Společně si začali dopisovat. Psal jí, že pracuje na základně v Africe. Stěžoval si na tamní podmínky a chtěl ze základny odjet. Do ženy se měl zamilovat a sliboval jí společný nový život v Česku. Ovšem mělo to háček. Lékař neměl peníze na letenku, poškozená neváhala a zaslala 2.600 Euro na domluvený účet. Peníze došly v pořádku, ale podvodníkovi to pravděpodobně nestačilo. Dále měla posílat finanční prostředky na proclení balíčku se zlatem, další za ubytování v hotelech, za odblokování jeho účtu,… a nespočet dalších těžce uvěřitelných legend.

Jak už asi tušíte, vojenský lékař nepřijel, balíček nedorazil a podvedené ženě začne nový život, ale ne takový, jaký si představovala.

Postupně neznámý pachatel z podvedené vylákal částku 1.800.000 korun.

Možná, že si říkáte, že se vám něco podobného nemůže nikdy stát, ale může. Podvodníci disponují různými legendami a v hlavní roli „hrají“ na city. Opětovně proto apelujeme na občany, aby byli při komunikaci přes sociální sítě s neznámými lidmi ostražití a při zasílání finančních prostředků na zahraniční účty používali zdravý rozum. Podvedená žena se bohužel s největší pravděpodobností vrácení zaslaných finančních prostředků nedočká. Nebuďte i vy mezi dalšími poškozenými!

1. listopadu 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem