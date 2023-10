Bali nebylo dobrou volbou

Další uprchlíci jsou v českém vězení.

Velmi dobrá spolupráce s kolegy z Interpolu Jakarta usnadňuje zadržení a návrat Čechů, kteří se v Indonésii snaží ukrýt před trestním řízením nebo nástupem do vězení.

Na konci minulého týdne tak definitivně skončil i útěk manželské dvojice, která uprchla na Bali před trestním řízením, které vedou liberečtí kriminalisté pro trestný čin zpronevěra. Okresní soud v Liberci vydal v průběhu roku 2022 na manžele nejdříve Evropský zatýkací rozkaz a pak také ten mezinárodní. Pro policisty z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci nebylo těžké určit přesnou polohu páru a pak jen s kolegy z Interpolu Jakarta zvolit nejvhodnější termín pro jejich zadržení. K tomu došlo na Bali 22. října a po dvou týdnech už byla dvojice zpět v Česku a po rozhodnutí soudu putovala do vazby.

V rámci navázaní intenzivní spolupráce i na bázi osobních vztahů s kolegy v různých zemích světa se tak stále více „vyhlášených“ míst pro skrývání stává pro české uprchlíky spíše místy s jistotou brzkého zaklepání na dveře a cesty do exotického vězení, a to za vydatného přispění Interpolu.

Jako uznávaný a spolehlivý mezinárodní hráč má Policie ČR otevřené dveře u desítek partnerů, nejen policejních sborů, ale obecně u složek prosazující právo na celém světě. To samo přináší i nové možnosti různých aktivit, které jsou nutné pro co nejrychlejší zadržení a následně převoz zločinců zpět do ČR. Kromě klasických a časově velmi náročných extradičních řízení se tak stále častěji provádí deportace či jiné formy úkonů.

V nedávné minulosti se policistům podařilo úspěšně dokončit několik velmi komplikovaných případů uprchlíků z této části světa a předat je v Česku do rukou justice. Rozhodnutí justičních orgánů je dále zcela mimo kompetenci Policie ČR.

kpt. David Schön

19. října 2023

