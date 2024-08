Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Až v zahraničí zjistil, že ho podvedli

HRANICE - Ubytování zprostředkovatel nezaplatil.

Nezapomenutelnou zkušenost s objednáním ubytování v Chorvatsku má muž středního věku z Hranicka. Již v lednu se pustil do plánování letní dovolené poté, co ho na sociální síti oslovila neznámá osoba a nabídla mu ubytování v apartmánu ve výše uvedené zemi. Po domluvě zaslal poškozený zálohu ve výši 590 euro. Po uhrazení částky mu byla v březnu na email zaslána smlouva k ubytování, kterou podepsal a odeslal zpět. V červenci se poškozený prostřednictvím emailu opět zkontaktoval s ubytovatelem a ten žádal zaslat doplatek za ubytování v částce 380 euro, kterou odeslal. Poškozený poté, co si myslel, že je vše v pořádku, vyjel na dovolenou a až v místě ubytování zjistil, že nikdo pobyt na jeho jméno nezarezervoval a žádná záloha není uhrazena. Poškozený se tedy pokusil telefonicky zkontaktovat s osobou, se kterou pobyt domlouval, ale číslo bylo nedostupné. Zaslal tedy email, kdy mu druhá strana odpověděla, že mu peníze pošle zpátky. Do současné doby se tak ale nestalo a na další urgence podvodník nereaguje. Po oznámení jsme případ zaevidovali a prověřuje ho pro trestný čin podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

9. srpna 2024

