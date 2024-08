Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Až 10 let za loupež telefonu

OLOMOUC – Kriminalisté během pár dní objasnili loupež v Olomouci.

Kriminalisté územního odboru Olomouc zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 32 a 51 let pro zvlášť závažný zločin loupež spáchaný formou spolupachatelství.

Obvinění muži v sobotu 17. srpna před patnáctou hodinou společně napadli 43letého muže v Olomouci na tř. Svornosti, protože jim odmítl vydat svůj mobilní telefon. Napadení předcházela slovní rozepře mezi muži bez domova. Všichni tři byli pod vlivem alkoholu. Hádka vyvrcholila fyzickým napadením. Mladší z útočníků nejprve bránil poškozenému z místa odejít a požadoval, aby mu dal mobilní telefon. Ten ale odmítl telefon vydat a snažil se z místa utéct. Vzdálil se jen pár metrů, než jej útočník dostihl. Poté jej několikrát uhodil pěstmi do horní poloviny těla a dupal na něj. Záhy k nim přišel starší z obviněných mužů, který se zapojil do napadení a do poškozeného kopal a dupal na něj. Mladší z útočníků pak sebral zraněnému muži mobilní telefon a oba agresoři odešli. Zraněný muž utrpěl lehké zranění. Policisté společně s kriminalisty na základě získaných informací vytipovali dva možné pachatele, které brzy vypátrali a zadrželi. Oba muži byli v minulosti několikrát soudně trestání, převážně pro majetkovou trestnou činnost, ale i za loupež.

Kriminalisté podali okresnímu státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obou mužů do vazby, který soud akceptoval a v pátek 23. srpna poslal oba za mříže. Obviněným mužům hrozí za zvlášť závažný zločin loupež trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Mgr. Libor Hejtman

27. srpna 2024

