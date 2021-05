Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AVÍZO - tiskový brífink - otevření dálničního oddělení

KRAJ - Středočeská policie otevírá další dálniční oddělení - Brodce.

Dovolujeme si vás pozvat do Bezděčína, kde bude otevřena služebna pro nově zřízené dálniční oddělení Brodce, které doposud fungovalo v prozatímních prostorách oddělení silničního dohledu ve Vinoři. Nyní budou mít policisté odpovídající zázemí nejen pro službu a činnosti s tím spojené, ale také potřebná garážová stání pro služební vozidla.

Součástí prohlídky nového oddělení bude i ukázka a výklad k vozidlům zajišťujícím výkon služby dopravních policistů (VW Transporter – speciální vozidlo pro řešení dopravních nehod, Škoda Octavia – speciální vozidlo vybavené videotoolingem – pro kontrolu dálničních známek, motocykl MBW R1250).

Otevření nového dálničního oddělení se uskuteční:

KDY: úterý, 1. června 2021

ČAS: 10.00 hodin (časová dotace max. 1 hodina)

KDE: Bezděčín - https://maps.app.goo.gl/eiMupL3A9mzvpECs7

Brífinku se zúčastní:

brig. gen. JUDr. Václav Kučera - ředitel KŘP Středočeského kraje

plk. Mgr. Jan Tulach - náměstek KŘ pro vnější službu

plk. Mgr. Zdeněk Štěpánek - vedoucí odboru služby dopravní policie

npor. Mgr. Petra Vališová - vedoucí dálničního oddělení Brodce



Pro účast na brífinku a z důvodu parkování v objektu DO Brodce je nutná akreditace (i s uvedením RZ vozu), a to nejpozději do pondělí, 31. května 2021 – 15.00 hodin na e-mail: vlasta.suchankova@pcr.cz.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

27. května 2021

