Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Avízo - tisková konference

KRAJ - Pozvánka na tiskovou konferenci KŘP Středočeského kraje

Dovolujeme si pozvat média na bilanční tiskovou konferenci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje k zhodnocení kriminality za rok 2023 na území Středočeského kraje.

Témata:

vyhodnocení priorit z roku 2023 a zaměření na rok 2024

personální stav

zhodnocení kriminality na území kraje

zhodnocení dopravní nehodovosti na území kraje

zhodnocení preventivního projektu měření bezpečné vzdálenosti bezpilotními prostředky

zhodnocení a rozšiřování projektu Pol Point

Bilanční tisková konference se uskuteční ve středu, 17. ledna 2024 v zasedací místnosti KŘP Středočeského kraje:

Informace pro média Kdy: středa, 17. ledna 2024 Čas: 11:00 hodin Kde: KŘP Středočeského kraje, Na Baních 1535

Akreditace na TK zasílejte na e-mail: vlasta.suchankova@pcr.cz, a to NEJPOZDĚJI do úterý, 17. ledna 2024 do 15:00 hodin. Médiím, která budou řádně akreditována, budou zajištěna i parkovací místa v areálu KŘP Středočeského kraje.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

KŘP Středočeského kraje

10. ledna 2024



vytisknout e-mailem