Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AVÍZO - Pozvánka na společnou dopravní akci s celním úřadem

KRAJ - Zveme média na rozsáhlou akci zaměřenou na sociální předpisy, vážení vozidel, vyhledávání OPL ve vozidlech za přítomnosti speciálně vycvičeného psa . . .

SOUČINNOSTNÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE

SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE KŘP STŘEDOČESKÉHO KRAJE A CELNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ve středu, 18. května 2022, proběhne ve Středočeském kraji společná dopravně bezpečnostní akce služby dopravní policie a Celního úřadu pro Středočeský kraj, zaměřená na kontrolu sociálních předpisů, vážení nákladních vozidel, kontrolu časového zpoplatnění, apod. Zúčastněné složky, přítomní policisté a příslušníci celního úřadu, představí techniku, kterou v rámci těchto kontrol využívají a ukáží svou činnost v praxi.

KDY: středa, 18. května 2022

ČAS: 10:00 – 12:00 hodin

KDE: dálnice D11, 36 kilometr ve směru na Prahu (sjezd k BČS ÖMW směr Praha)

ÚČAST ZA PČR:

plk. Mgr. Zdeněk Štěpánek - vedoucí odboru služby dopravní policie KŘPS

+ policejní hlídky, které budou vykonávat činnost

ÚČAST ZA CELNÍ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

nprap. Yvona Matějková - tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj

+ příslušníci celního úřadu, kteří budou vykonávat činnost

Za PČR na místě: 2x policejní vůz Mercedes (dar Středočeského kraje) ke kontrole sociálních předpisů, 2x policejní motocykl zn., hlídkový vůz

Za Celní úřad na místě: mobilní kancelář VW Crafter, velkokapacitní rentgen, psi k vyhledávání OPL a tabákových výrobků.

V případě účasti je nutná akreditace na akci, a to na e-mail: vlasta.suchankova@pcr.cz (724 189 071), a to nejpozději do úterý, 17. května 2022.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

12. května 2022





