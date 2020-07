Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Automobilový kulečník

LIBEREC – Celkem 7 poškozených automobilů. To je bilance dopravní nehody řidiče pod vlivem alkoholu a drog.

Jako neřízená střela se ve středu 29. července pohyboval Libercem 28 letý muž z Jablonecka.

K rychlému přesunu z místa na místo využil vypůjčeného automobilu. Před usednutím za volant se však dopustil několika chyb. První komplikací, která v podstatě nastartovala souběh dalších okolností bylo, že si před jízdou vozidlo nezkontroloval. Pokud by tak učinil, zjistil by, že škodovce nesvítí jedno ze zadních světel. To celkem pochopitelně vzbudilo pozornost policejní hlídky, která tou dobou vykonávala běžný silniční dohled v centru Liberce. Jakmile muži zákona spatřili nedostatečně osvětlený vůz, rozhodli se k jeho zastavení. Řidičova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jakmile za sebou spatřil modré majáky služební vozu, sešlápl plyn a pokusil se hlídce zmizet. To však byla další z chyb, která po necelých dvou kilometrech skončila dopravní nehodou. Krátce po desáté večerní mohli obyvatelé domů v ulici Žitavská spatřit výjev jako z akčního filmu. Pronásledované vozidlo a v závěsu za ním policejní vůz. Ostrá zatáčka, nekontrolovatelný smyk ujíždějící škodovky, její přelet přes obrubník chodníku a náraz do brány areálu místní firmy. Náraz byl tak prudký, že se masivní brána rozlétla a jedno z jejích křídel narazilo do zaparkovaného vozu v areálu firmy. Jízda 28letého řidiče však skončila až za několik dalších metrů, během kterých stihl poškodit další zaparkované vozy. K vidění byl i efekt kulečníkových koulí. Jeden ze zaparkovaných vozů po nárazu poškodil druhý, ten třetí a tak dále. Na místě skončilo takto poškozených dopravních prostředků celkem sedm, včetně v ozu 28letého muže, jehož škodovka zastavila až po nárazu do reklamního banneru. Mužův následný pokus o úprk před policejní hlídkou byl také zmařen hned v jeho počátku. Bleskurychlá reakce policistů na sebe nenechala dlouho čekat a mladý muž skončil v policejních poutech. Velmi záhy policisté zjistili další z omylů, kterých se 28letý muž dopustil. Kromě toho, že měl vysloven platný zákaz řízení, usedl za volant pod vlivem alkoholu a návykových látek. Orientační dechová zkouška prokázala přítomnost bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Test na drogy pak poukázal na kokain. Následovala eskorta na nebližší obvodní oddělení a umístění hříšníka do policejní cely.

Po noci strávené v cele mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení tak 28letý jablonečan může putovat za mříže na šest měsíců až tři léta.

Předběžná výše škody přesáhla 900tisíc korun, ke zraněním naštěstí nedošlo.

31. července 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

