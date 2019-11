Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Automobil srazil mimo obec neosvětlenou chodkyni

NÁCHODSKO - Žena utrpěla vážné zranění, ve večerní době neměla reflexní prvky.

Ve večerních hodinách v neděli 24. listopadu 2019 v 17:20 hodin na sil. I/37 mimo obec Jaroměř došlo k dopravní nehodě, kdy řidiči osobního vozidla Škoda Octavia, jedoucímu ze směru jízdy od Jaroměře na Trutnov, vstoupila z levé strany do jízdní dráhy chodkyně. 60letá žena vstoupila do silnice mimo přechod pro chodce oblečená do tmavého oblečení bez doplňků z retroreflexního materiálu. Následně došlo ke střetu přední části osobního vozidla Škoda s chodkyní, při nehodě žena utrpěla vážné zranění.



Z místa nehody byla převezena vozidlem RZP do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nikdo další zraněn nebyl. Alkohol byl na místě u řidiče osobního vozidla Škoda vyloučen dechovou zkouškou. Vzhledem ke zranění chodkyně u ní nebylo možné dechovou zkoušku provést, proto byl nařízen odběr žilní krve ve FN Hradec Králové. Na vozidle Škoda Octavia vznikla hmotná škoda ve výši 30 tisíc korun. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Veškeré okolnosti nehody včetně její příčiny a míry zavinění zůstávájí nadále v šetření náchodských dopravních policistů.

por. Mgr. Eva Prachařová

25. 11. 2019 v 14:30

vytisknout e-mailem