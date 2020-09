Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Automobil skončil vzpříčený přes most

RYCHNOVSKO – Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

DN - Bílý Újezd, 15.9.Včera krátce před 14:30 hod. v katastru obce Bílý Újezd ve směru od obce Hroška k obci Trnov zasahovaly všechny složky IZS u dopravní nehody automobilu značky Ford Focus. Čtyřiadvacetiletý řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy. Ze zatáčky vyjel vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazil do oplocení, stromu a následně do betonového mostku. Ford skončil převrácený přes mostek ve vzpříčené poloze. Při dopravní nehodě došlo ke zranění jednoho ze spolujezdců, který byl letecky transportován do nemocnice. Alkohol u řidiče vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Příčina a veškeré okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření rychnovských policistů.



por. Ing. Eliška Majerová

16. 9. 2020, 10:40

