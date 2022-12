Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Autobus s dětmi v příkopě

Opavsko: Policisté s hasiči a zástupci obce bleskurychle pomohli…

Aktuální ráz zimy je na jednu stranu krásný a malebný, na druhou z pohledu denního rytmu velmi náročný. Policisté z hlediska dopravy řeší nejen množství nehod, koordinují dopravu, ale poskytují i pomoc potřebným při nespočtu situací na silnicích.

Pomoc policistů tak v pravou chvíli přišla včera před 16. hodinou. Řidič autobusu si při jízdě na obec Hlubočec na Opavsku zřejmě neuvědomil stav silnice, která není v zimě udržovaná, a vzhledem ke sněhu a ledu sjel do příkopy. Začalo se stmívat, byla zima, všude plno sněhu. Osádku tvořily téměř tři desítky dětí prvního stupně základní školy na školním výletu a několik dospělých osob jako doprovod. Na jejich záchraně se podíleli policisté z obvodního oddělení Hradec nad Moravicí, hasiči a rovněž zástupci obecního úřadu. Všichni se ruku v ruce snažili v co nejkratším čase zajistit přemístění dětí i dospělých, kteří naštěstí nebyli zraněni, ze silnice do bezpečí a tepla. Realizovali tak primárně převozy, současně probíhala komunikace s rodiči. Byla rovněž zajištěna informace o neprůjezdnosti této komunikace a vyproštění autobusu.

Vše klaplo a „zachránci“ se okamžitě rozjeli pomáhat dalším, ve vysílačkách šly totiž nepřetržitě informace o dalších (nejen) nehodách a problémech na silnicích. Tak ať je jich co nejméně…

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 16. prosince 2022

