Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Autobus plný dětí se srazil s osobním autem

MOHELNICE - Řidič osobního vozu přehlédl autobus a vjel mu do jízdní dráhy.

Tři hodiny komplikovala včera, tj. 28. června, odpoledne provoz na čtyřproudové silnici I/35 u Mohelnice nehoda zájezdového autobusu a osobního vozidla. K nehodě došlo přibližně ve čtvrt na tři nedaleko čerpací stanice ve směru od Olomouce na Zábřeh. Sedmadvacetiletý řidič s vozem Škoda Octavia jel směrem na Zábřeh v pravém jízdním pruhu. Protože chtěl předjet nákladní automobil, který jel před ním, začal přejíždět do levého jízdního pruhu. Přehlédl však autobus jedoucí v tomto jízdním pruhu a vjel mu do jízdní dráhy. Řidič autobusu ve snaze zabránit střetu začal prudce brzdit, ale i přes to autobus narazil pravým předním obrysem do levého zadního obrysu osobního auta. To bylo po nárazu odhozeno na středová svodidla. V autobuse cestovaly děti s pedagogickým doprovodem ze základní školy z Chrudimska, které se vracely domů ze školního výletu v olomoucké ZOO. Po nehodě musely být dvě z nich převezeny na ošetření do šumperské nemocnice. V cestě domů později školáci pokračovali náhradním autobusem. V osobním vozidle nikdo zraněný nebyl. Případné ovlivnění alkoholem policisté u obou řidičů vyloučili dechovými zkouškami. Celková škoda byla předběžně odhadnutá na 680 tisíc korun, z toho 500 tisíc na zájezdovém autobusu, 150 tisíc na octavii a 30 tisíc na středovém svodidle.

Během vyšetřování nehody na místě byla silnice ve směru na Zábřeh přibližně dvě hodiny zcela uzavřená a policisté provoz odkláněli přes Mohelnici. Po 16. hodině se podařilo zprůjezdnit alespoň pravý jízdní pruh a krátce po 17. hodině bylo již místo plně průjezdné bez omezení.

Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.

por. Mgr. Marie Šafářová

29. června 2022

vytisknout e-mailem