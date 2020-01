Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Autobus narazil do střechy domu

TRUTNOVSKO – Jedna cestující se lehce zranila.

DN - Dolní DvůrVe středu 8. ledna krátce po půl šesté odpoledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě autobusu zn. Bova do obce Dolní Dvůr. Podle prvotního šetření na místě jeho řidič jedoucí po silnici č. II/2956 vyjel při míjení se s protijedoucím autobusem zn. Sor na krajnici. Při vyhýbaní však zřejmě nedbal zvýšené opatrnosti a narazil pravým bokem do přesahu střechy domu. V důsledku střetu se lehce zranila jedna z cestujících, kterou po ošetření lékař propustil do domácího léčení. Autobus v době nehody přepravoval 57 osob. Cetující následně přepravila náhradní doprava. Dechová zkouška na alkohol u obou řidičů vyšla negativně. Celková hmotná škoda je vyčíslena na 150 tisíc korun.

Nehoda je nyní v šetření trutnovských dopravních policistů.

nprap. Lukáš Vincenc

9. ledna 2020, 10:25

