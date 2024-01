Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Auto za 600 tisíc je díky policistům zpět u svého majitele

CHOMUTOVSKO - Při vloupání do bytu odcizil i klíče od auta, ty použil později.

Za mřížemi vazební věznice momentálně tráví čas 36letý Chomutovan. Ten se podle zjištění kriminalistů nejprve krátce před Vánocemi vloupal do bytu v širším centru Chomutova. Zatímco majitel bytu nebyl doma, původně neznámý pachatel kamenem rozbil okno a vnikl dovnitř. Tam pak odcizil finanční hotovost v různých měnách, dva mobilní telefony, ale i klíče od bytu a náhradní klíče od vozidla patřícího majiteli bytu. Hodnota odcizených věcí byla vyčíslena na bezmála 35 tisíc, poškozením skla vznikla škoda ve výši 5 tisíc. Poškozený oznámil vloupání policistům, kteří jej začali prověřovat. O několik dní později se na policii dostavil stejný oznamovatel s tím, že mu neznámý pachatel ukradl jeho osobní vozidlo v hodnotě 600 tisíc korun, které měl zaparkované v místě bydliště. Bylo pravděpodobné, že ke krádeži neznámý využil dříve odcizené klíče od tohoto auta.

Chomutovští policisté při prověřování obou skutků provedli rozsáhlé šetření, kterým se dostali až k totožnosti 36letého muže, jehož z krádeže podezírali. Přitom zjistili také poznatek, že dotyčný měl s vozidlem odjet mimo území našeho okresu. Stopa vedla do Sokolova, kde má příbuzné. Proto kriminalisté kontaktovali sokolovské kolegy se žádostí o spolupráci při pátrání po odcizeném vozidle a zadržení podezřelého. Vše „klaplo“ a minulý pátek byl muž v Sokolově zadržen přímo v odcizeném vozidle, které je tak již zpět u svého majitele.

Chomutovský vyšetřovatel následně zadrženého obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody a podal podnět ke vzetí obviněného do vazby. Důvodem je opakování majetkové trestné činnosti. Dotyčného totiž policisté už od podzimu trestně stíhají kvůli vloupání do jiného bytu v Chomutově, kde měl odcizit herní konzole s ovladači, notebook, finanční hotovost a další věci se škodou vyčíslenou na téměř 60 tisíc korun. Navíc teprve v květnu loňského roku byl tento recidivista propuštěn z věznice. Tam ho tedy soud nyní znovu poslal a za mřížemi by se tentokrát mohl zdržet až na pět let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. ledna 2024

