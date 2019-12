Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auto vyletělo ze silnice do stromu

HODONÍNSKO: Mladý řidič skončil v nemocnici.

V pondělí 16. prosince odpoledne došlo na silnici mezi obcemi Lužice a Josefov k havárii osobního vozidla. Dvacetiletý řidič Nissanu nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem (v místě omezena rychlost na 70 km/h) a při výjezdu ze zatáčky uvedl vozidlo do smyku. Následně havaroval vpravo mimo vozovku nárazem střechou auta do stromu. Po havárii byl zraněný řidič, kterého museli z vozidla vyprostit hasiči, přepraven do nemocnice. Dechová zkouška vyloučila, že by měl na havárii podíl alkohol.

Řidiči by neměli podceňovat situace, které jde předvídat. Zimní měsíce s sebou často přinášejí mokrou nebo namrzlou vozovku a tak je vhodné vždy před zatáčkou počítat s možností, že se vozidlo může dostat do smyku. Uberte tedy rychlost a předcházejte podobným nehodám, které mohou mít vážné nebo i fatální následky.

por. Bc. Petr Zámečník, 17. 12. 2019

