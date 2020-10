Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Auto vykradl otevřeným okénkem

MOSTECKO - Svoje auto zaparkoval vedle, aby nebyl vidět; V krvi měl pervitin a řídil; 12 aut mělo vyšší hmotnost.

Filuta vykradl auto otevřeným okénkem, svoje auto postavil hned vedle, aby nebyl vidět

Na příležitost zareagoval okamžitě muž ve věku 39 let z Mostu. Ten měl projíždět mosteckou ulicí Dělnická, když si na parkovací ploše všiml stojícího osobního vozidla, které mělo plně otevřené okno u spolujezdce. Muž svým autem zajel hned vedle, aby nebyl nápadný, a poté okénkem vlezl dovnitř a z vozidla měl odcizit tašku, notebook, nabíječku, sluchátka, koženou bundu, batoh, peněženku s doklady a kreditní kartou, klíče, brýle a další věci, vše v hodnotě 11 tisíc korun. Následně rychle nasedl do svého vozidla a z místa odjel. Policisté obvodního oddělení Most Zahradní, kteří na případu pracovali, záhy odhalili totožnost podezřelého. Vyšetřovatel Mostečana obvinil ze zločinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které hrozí až osmiletý trest s ohledem na skutečnost, že ke krádeži došlo v době vyhlášeného nouzového stavu. Obviněný byl již v minulosti trestán a v současné době je ve výkonu pro jiný delikt. Odcizené věci policie nezajistila. Notebook údajně obviněný prodal neznámé osobě a další věci prý zahodil.

Cizí vůz řídil pod vlivem drogy, narazil na policejní kontrolu

Policisté obvodního oddělení Hamr kontrolovali kolem půlnoci v Janově řidiče osobního vozidla značky Škoda. Řidiče vyzvali k provedení orientačního testu na návykové látky, který byl pozitivní na látky amfetamin a metamfetamin. Motorista se podrobil i lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kdy provedený toxikologický rozbor prokázal přítomnost metamfetaminu v krvi podezřelého. Navíc policisté zjistili, že muž řídil vozidlo, které není jeho a k řízení nedostal souhlas od majitele vozu. Policisté 23letému muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci.

U 12 vozidel hlídky zjistily překročení hmotnostních limitů

Tento týden proběhla na silnicích mosteckého regionu republiková dopravní akce. Policisté dopravního inspektorátu se zaměřili hlavně na kontroly nákladních vozidel a na jejich hmotnost. Během akce hlídky na silnicích I. a III. třídy kontrolovaly technický stav, potřebné doklady, vozidla převážející nebezpečné věci a dodržování obecně platných ustanovení dle zákona o silničním provozu. Během této akce policisté odhalili celkem 23 dopravních přestupků, kdy u 12 nákladních vozidel bylo zjištěno překročení hmotnostních limitů. Policisté za 11 přestupků uložili pokuty ve výši 80 tisíc korun a 12 přestupků odešlou do správního řízení příslušným orgánům.

Most 16. října 2020

nprap. Ludmila Světláková

