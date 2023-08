Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Auto v rybníku

TRUTNOVSKO - Opilý řidič se zpovídá i z útoku na policisty.

Včera 8.8. krátce po 15. hodině jsme na lince 158 přijali oznámení o havárii osobního vozidla, které sjelo do rybníku Aman v Malých Svatoňovicích. Když na místo dorazila hlídka policistů, řidič se na místě nenacházel. Dle svědků, kteří ho vytáhli z auta, odešel neznámo kam. Policisté po něm začali pátrat. Po chvíli ho nalezli o několik set metrů dále jdoucího po silnici. Muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu a byl zraněný, na hlídku nejprve nereagoval, poté se začal chovat vulgárně a arogantně a snažil se z místa odejít. Jelikož neuposlechl výzev a na jednoho policistu zaútočil, museli ho pomocí donucovacích prostředků hmatů a chvatů omezit na svobodě. Třiatřicetiletý muž, u něhož dechová zkouška ukázala téměř 2 promile alkoholu, se choval agresivně a vulgárně i vůči záchranářům, kteří ho ošetřovali. Za asistence policistů byl následně převezen do nemocnice na vyšetření a poté na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.



Dnešního dne ho policisté obvinili z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Pokud ho soudce uzná vinným, může být odsouzen až na 4 roky do vězení.



K dopravní nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič nepřizpůsobil rychlost průjezdu pravotočivou zatáčkou, dostal smyk, přejel do protisměru a mimo vozovku, kde narazil do kovového zábradlí. Následně se přetočil a spadl do rybníku, kde auto zůstalo na střeše. Šetřením policisté zjistili, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, že nemá platný řidičský průkaz a že auto není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (nemá platnou STK). Škoda na vozidle značky Renault Megane byla odhadnuta na 200 tisíc a na zábradlí 100 tisíc korun.

por. Iva Kormošová

9.8.2023, 13.30

