Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Auto ukradl ze dvora

CHOMUTOVSKO - Chraňte svůj majetek před odcizením.

Během jedné noci stačil odcizit vozidlo ze dvora rodinného domu, přejet s ním do obce ve vedlejším okrese, tam vykrást dílnu, vrátit se i s lupem do kradeného auta a o kus dál způsobit dopravní nehodu.

Takto „čilý“ byl začátkem listopadu 46letý muž z Klášterce nad Ohří. Podle informací policistů měl nejprve v obci u Chomutova vniknout na dvůr u domu, kde stálo zaparkované neuzamčené auto. Bohužel pro jeho majitele byl uvnitř i klíč, takže zloděj mohl pohodlně odjet. Směřoval do obce na Lounsku, tam vozidlo odstavil a zřejmě obcházel domy s cílem z nich něco ukrást. Přes neuzamčenou garáž vnikl nejdřív na pozemek u jednoho z domů a vzápětí do odemčené dílny, odkud odcizil různé nářadí (motorovou a přímočarou pilu, brusku apod.) v hodnotě několika tisíc korun. To naložil do auta a vydal se na cestu směrem na Chomutov. Přitom se však na dálnici D7 střetl s jiným osobním vozidlem, přičemž dopravní nehodu způsobil právě on. Z místa utekl, ale ne na dlouho. Na silnici vedoucí podél D7 si ho totiž všimli a zkontrolovali policisté z postoloprtského dálničního oddělení. Muž tak skončil v poutech a na svobodu se již nedostal. Vyšetřovatel ho totiž nejprve obvinil ze spáchání obou krádeží a z porušování domovní svobody a poté podal podnět k jeho vzetí do vazby. Ten byl akceptován a Klášterečan si tak musí zvykat na své nové bydliště. S ohledem na nedávné odsouzení by ho mohl čekat až tříletý pobyt za mřížemi.

V této souvislosti policisté znovu zdůrazňují nutnost chránit si svůj majetek. Nespoléhejte se na to, že právě k vám domů nebo na váš pozemek se nezvaný host nepokusí dostat. Neusnadňujte zlodějům práci tím, že necháte například odemčené garáže, branky anebo dokonce dům. Pamatujte si, že ani vozidlo zaparkované ve dvoře nemusí být v bezpečí a je nutné ho vždy zamykat.

Snažte se předejít nepříjemnostem. Užitečné rady a tipy naleznete na webových stránkách policie.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. listopadu 2024

