Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auto srazilo nezletilou dívku

HODONÍNSKO: Dopravní policisté pátrají po řidičce Fordu.

V sobotu 5. září 2020 v 15:50 hodin došlo v centru města Hodonín na světelné křižovatce ke sražení nezletilé dívky na přechodu pro chodce. Zatím neznámá řidička stříbrného Fordu (viz foto) jela z ulice Štefánikova do ulice Velkomoravská a zřejmě křižovatku projela na červený signál na semaforu. Poté, co vjela do křižovatky, ohrozila dvě děvčata přecházející vozovku po přechodu pro chodce a jednu dívku autem srazila. Řidička zastavila a ptala se dívek, zda nejsou zraněny, a nabízela jim odvoz do nemocnice či domů. Když sdělily, že se jim nic nestalo, z místa odešly. Stejně tak poté odjela i řidička. Později však byla sražená dívka ošetřena v nemocnici.

Policisté hledají řidičku, která měla účast na popisované nehodě. Případní svědci, kteří by ženu poznali, nebo sama řidička se může ozvat na telefonu 974 633 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 16. 9. 2020

