Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Auto si „půjčil“ a naboural

CHRUDIMSKO – Na téhle vyjížďce nebylo nic dobře.

V minulých dnech vyjížděli policisté k dopravní nehodě červené Škody Fabia Combi do obce Honbice na Chrudimsku. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla, přejel do protisměru, do levého příkopu a tam narazil do betonového mostku a podezdívky plotu. V havarovaném vozidle byl se svojí pětapadesátiletou spolujezdkyní. Oba byli při nehodě zraněni a následně převezeni do nemocnice.

Když kolegové prováděli kontrolu potřebných dokladů a dechovou zkoušku u řidiče, nestačili se divit.

Řidič ve čtyři hodiny odpoledne nadýchal 2,78 promile alkoholu v dechu. Následnou lustrací se ukázalo, že muž má blokaci všech řidičských oprávnění a že už v minulosti byl za jízdu pod vlivem alkoholu pravomocně odsouzen. Aby toho nebylo málo, havarované vozidlo si „půjčil“ bez svolení majitele.

Šestačtyřicetiletý řidič si tento týden vyslechl podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

19. srpna 2022

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem