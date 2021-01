Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Auto si jen „vypůjčil“

SVITAVSKO – Kradl, boural a utíkal.

V pondělí 4. ledna 2021 po čtrnácté hodině v obci Bystré čtyřiatřicetiletý muž odcizil zaparkované vozidlo zn. Ford Transit. Při jízdě způsobil dopravní nehodu, když narazil do před ním jedoucího vozidla. To ho však nezastavilo a v jízdě pokračoval dál. V nedaleké obci Jedlová, po ujetí necelých čtyř kilometrů auto odstavil a z místa utekl. Policisté z obvodního oddělení Polička muže během krátké doby vypátrali. S mužem provedli dechovou zkouška, která byla pozitivní s hodnotou téměř 2 promile alkoholu v dechu. Orientační test na jiné návykové látky byl také pozitivní, a to na amfetamin/metamfetamin. Lustrací navíc policisté zjistili, že muž nemá řidičské oprávnění. Policistům uvedl, že vozidlo nechtěl ukrást, jen se potřeboval dostat někam na autobus, odkud by mohl jet domů.

Kriminalisté muže obvinili ze spáchání přečinů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

7. ledna 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

