Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Auto se přetočilo přes střechu

PŘÍBRAMSKO - Škoda ve výši 160 tisíc korun vznikla při úterní dopravní nehodě,

která se stala krátce po třetí hodině odpolední v katastru obce Svaté Pole. Čtyřiapadesátiletý motorista nerespektoval značku „Stůj, dej přednost v jízdě“, vjel do křižovatky a přední částí auta narazil do pravé zadní části vozidla projíždějícího po hlavní komunikaci. To se po nárazu přetočilo přes střechu a dopadlo zpět na kola. Jeho řidička byla následně převezena do nemocnice k ošetření.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

25. září 2019

