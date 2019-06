Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Auto se po nárazu do svodidel otočilo přes střechu

JIČÍNSKO – Nehoda si vyžádala jedno lehké zranění.

DN u Sobotky ze dne 02. 06. 2019Zřejmě zrádná únava za volantem stojí za jednou z možných příčin dopravní nehody, ke které došlo v neděli 02. června krátce po třinácté hodině na silnici I. třídy číslo 16 v katastru obce Sobotka.

Čtyřiasedmdesátiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Fabia v tu dobu jel ve směru od Jičína na Mladou Boleslav. Spolu s ním na předním sedadle cestovala ještě jednasedmdesátiletá spolujezdkyně. Na rovném přímém úseku před odbočkou na Osek mělo vozidlo plynule přejet do protisměru a následně sjet do levého silničního příkopu. Zde mělo po ujetí několika metrů narazit pravou přední částí do kovových silničních svodidel. Od nich se měl automobil odrazit a přes střechu se převrátit zpět na kola. Poškozený vůz nakonec skončil v levém silničním příkopu. Při havárii utrpěla spolujezdkyně zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Vliv alkoholu vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku přesahující 110 tisíc korun.

Další preventivní informace naleznete ZDE.

nprap. Aleš Brendl

3. června 2019; 13:45

vytisknout e-mailem