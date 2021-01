Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auto převrátil přes střechu

VYŠKOVSKO, HODONÍNSKO: Řidič z havarovaného vozu nadýchal 3,26 promile.

Uplynulá neděle byla alespoň pro dopravní policisty ve znamení nehod, na kterých se významnou měrou podepsal alkohol.

Časně z rána, nedlouho po půlnoci vyjížděli do Bučovic, kde sedmadvacetiletý řidič škody při výjezdu z obce směrem na Slavkov u Brna vyjel na rovném úseku mimo komunikaci a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Po nárazu se vozidlo přetočilo přes střechu a skončilo převrácené v mezi. Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez vážných zranění. Řidiči policisté při dechové zkoušce naměřili těžko pochopitelných 3,26 promile.

Další nehoda se stala odpoledne v Bzenci. Podnapilý šofér opelu v křižovatce nezareagoval na vozidlo, které před ním odbočovalo vlevo, a narazil do něj. Náraz do odbočujícího auta byl tak silný, že jej posunul do jízdní dráhy protijedoucího vozidla, které do odmrštěného vozu také narazilo. Při nehodě se lehce zranila jedna osoba z odbočujícího vozu. Viníkovi nehody policisté naměřili více než jeden a půl promile.

K další nehodě u Milotic museli Hodonínští dopravní policisté přejíždět hned po zadokumentování předchozí nehody v Bzenci. Šestadvacetiletý řidič posilněný alkoholem zde přecenil své schopnosti a ve vysoké rychlosti vyjel se svou škodovkou mimo vozovku, kde narazil do ovocného stromu. I při této nehodě stálo při řidiči, který nadýchal více než dvě promile, štěstí. Z vozu po havárii vystoupil bez zranění.

Opilých nebo zdrogovaných řidičů však přes víkend vyjelo více. Mimo uvedené nehody, policejní hlídky v kraji při kontrolách odhalili další desítku hříšníků.

nprap. David Chaloupka,18. ledna 2021

