Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Auto přeparkovali na vesnici

MOSTECKO - Patřilo ale někomu jinému.

Litvínovští policisté objasnili případ odcizeného vozu a předali sdělení podezření muži ve věku 29 let a 31leté ženě ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněného užívání cizí věci ve formě spolupachatelství. Dvojice měla uplynulou neděli v restauraci odcizit odloženou lyžařskou bundu. V té bylo několik klíčů včetně klíče od osobního vozidla. Po společném úsudku automobil vyhledali, vlezli do něj a prohledali ho. Zřejmě chytili příležitost za vlasy, protože se rozhodli, že s vozem odjedou. Řídit měla žena z Mostu, ačkoliv nevlastní řidičské oprávnění. S vozidlem pak dojeli do obce za Mostem, kde z něj podle policistů odcizili uložené věci. Jednalo se o snowboard včetně vázání, střešní box, tašky s oblečením a další drobnější věci. Krádeží napáchali škodu přesahující 370 tisíc korun. V této obci přehodili registrační značku za tu, která pocházela z jiného obdobného nepojízdného vozidla. Takto odjeli do obce Rvenice na Lounsku a tam auto odstavili. Policisté ihned po oznámení vyhlásili pátrání po odcizeném vozidle. Šetřením celého případu litvínovští policisté ztotožnili ženu i jejího přítele. Oba po vypátrání zadrželi. Operativní činností se strážcům zákona podařilo vyhledat i odstavený vůz. Ukázalo se, že Mostečanka už oplétačky se zákonem měla. V posledních třech letech byla několikrát za majetkovou trestnou činnost soudy v Mostě a v Ústí nad Labem potrestána. Proto jí v případě dalšího uznání viny hrozí až tři roky za mřížemi. Tím, že řídila vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, se policisté nadále zabývají. Muži hrozí v případě odsouzení pak až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

8. února 2024

vytisknout e-mailem