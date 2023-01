Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Auto není trezor

BEROUNSKO - Nedávejte zlodějům šanci.

Berounští policisté prověřují od 6. ledna sérii vloupání do osobních vozidel, ke které došlo v ulici Tovární a U Archivu v Berouně. Škoda odcizením a poškozením se vyšplhala na bezmála 50.000,-Kč.

Policisté v souvislosti s touto a obdobnou trestnou činností upozorňují, že vystavené a ponechané předměty ve vozidlech přímo vybízejí k nechtěné návštěvě. Nejjednodušší cesta, jak předejít vloupání do vozidla, je prevence. A proto nenechávejte ve vozidle nic. Jakákoliv věc může pachatele nalákat, a to i ta, která je bezcenná. Policisté se při preventivních akcích často setkávají s tím, že řidiči a spolujezdci nechávají zcela viditelně na sedadlech kabelky, batohy a jiná zavazadla. Často nám pak argumentují tím, že v zavazadlech nic nemají. Pamatujte však na to, že to, že v zavazadle nic nemáte, víte vy, ale zloděj ne.

Zloději využívají k páchání této trestné činnosti nejen odlehlá a osamocená místa, ale nezdráhají se využít nevšímavosti lidí na parkovištích u obchodních center.

Z tohoto důvodu opakovaně doporučujeme:

neponechávat ve vozidlech klíče ani doklady

nevystavovat na viditelných místech mobilní telefony a jinou elektroniku

ve vozidlech neodkládat kabelky, tašky, batohy

před odchodem od vozidla zkontrolovat jeho uzamčení a uzavření oken

neponechávat klíče v zapalování ani v případech, kdy se vzdálíte od vozidla jen na okamžik a na dohled

nepokládat věci na střechu vozidla

zvýšit zabezpečení svého vozidla

nenechávat uložené doklady uvnitř vozidla

vybírat vhodná parkoviště, např. hlídaná, osvětlená, v rušných místech

všímat si kdo se pohybuje poblíž vašeho vozidla

Buďte zodpovědní a pamatujte, že auto není trezor!

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

10. ledna 2023

